2019-05-27T16:29:39+03:00
Общество

В центре Твери рыбак поймал в Волге многокилограммового сазана

Крупный улов попался на крючок под Новым мостом
Альберт БОЙКОВ
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Такую рыбину можно выловить в центре Твери Фото: Леонид ИВАНОВТакую рыбину можно выловить в центре Твери Фото: Леонид ИВАНОВ
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Рыбаков давно надо выделить в отдельную касту людей, которые, несмотря ни на что, продолжают заниматься любимым делом. Их не смущает ни снег, ни ветер, ни шансы просидеть у воды с удочкой несколько часов и уйти домой несолоно хлебавши. Три года назад в Твери поставили бронзовый памятник рыбаку, который быстро стал новой городской достопримечательностью, неким символом усидчивости этой социальной группы.

Так и с настоящими рыбаками. В погожий день в центре Твери можно насчитать с десяток человек, которые продолжают пытать счастье на Волге, и некоторым крупно везет.

В минувшие выходные под Новым мостом рыбаку удалось поймать большого сазана. Это событие одобрительными возгласом встретили не только коллеги по цеху, но и прохожие. Люди в спешке начали доставать гаджеты, чтобы зафиксировать необычный улов. Справедливости ради заметим, что в центре города рыбакам порой удается выловить крупную рыбу, однако подобные события происходят совсем не часто. Что касается веса сазана, то он, судя по фото, потянул килограммов на десять.

Справка «КП»

Сазан, или обыкновенный карп (лат. Cyprinus carpio) - вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Живёт до 30-35 лет, но рост прекращается в семь или восемь лет. Отдельные экземпляры переступают порог в 20 кг и превышают метровую длину. При этом карп входит в 100 самых опасных инвазивных видов. К данной категории относятся биологические виды, которые распространились в результате деятельности человека и несут угрозу биологическому многообразию.

Крупный улов вызвал переполох среди рыбаков и прохожих Фото: Леонид ИВАНОВ

Крупный улов вызвал переполох среди рыбаков и прохожих Фото: Леонид ИВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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