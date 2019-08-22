2019-08-22T18:22:13+03:00
Общество

Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Твери и Тверской области

Стражи порядка рассказывали школьникам о личной безопасности и ответственности за совершение правонарушений
Ирина ТАРАСОВА
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В рамках акции в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Твери и Тверской области прошли профилактические мероприятия. Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции ТверьВ рамках акции в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Твери и Тверской области прошли профилактические мероприятия. Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь
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Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом» завершилась в Тверской области.

В рамках акции в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Твери и Тверской области прошли профилактические мероприятия. Её участниками стали сотрудники ОДН ЛО МВД России совместно с членами Общественного совета при линейном подразделении.

- Главным событием этих встреч стало проведение комплекса мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение детского травматизма, разъяснение мер личной безопасности и наступление ответственности за совершение правонарушений совершенных на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

В одну из таких поездок стражи порядка навестили ребят находящихся на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Тверца». Где также была проведена профилактическая беседа.

Встреча прошла в формате диалога. Ребята задавали вопросы на интересующие их темы.

Завешилось мероприятие раздачей брошюр с правилами безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. После чего стражи порядка пожелали ребятам здоровья и успехов в новом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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