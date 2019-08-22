2019-08-22T12:03:01+03:00
Общество

Суд по делу экс-начальника ГЖИ Тверской области Татьяны Атаевой перенесли на сентябрь

Об этом ходатайствовал один из адвокатов подсудимой
Татьяна РУМЯНЦЕВАОльга ТРОФИМОВА
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Татьяна Атаева со своим адвокатом в коридоре Заволжского СудаТатьяна Атаева со своим адвокатом в коридоре Заволжского СудаФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сегодня, 22 августа, в Заволжском районном суде должно было состояться слушание по делу бывшего начальника Главного управления "Государственная жилищная инспекция" Татьяны Атаевой. Однако, судебный процесс не состоялся.

По ходатайству одного из адвокатов Атаевой суд перенесли на 11 сентября.

В зале суда 22 августа подсудимая появилась в сопровождении второго адвоката, от общения с прессой отказалась, ответив, что журналисты о ней все пишут не правильно.

Напомним, Татьяну Атаеву, которая в течение шести лет возглавляла Государственную жилищную инспекцию Тверской области, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что по инициативе Атаевой была разработана преступная схема, согласно которой экс-начальник выплачивала зарплату "мертвым душам", сотрудникам, которых никогда не было, и даже расписывалась за них. Полученные деньги она тратила на свои нужды. В общей сложности бюджету области мог быть причинен материальный ущерб более чем на 1 млн рублей.

Также следствие полагает, что Татьяна Атаева действовала не одна, а вместе с главным бухгалтером ГЖИ, которая была в курсе преступной схемы.

Имело ли место данное преступление, разберется суд. "КП" продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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