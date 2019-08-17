2019-08-17T20:24:25+03:00
Происшествия

Судебные слушания по делу экс-начальника региональной ГЖИ Татьяны Атаевой начинаются в Твери

Ее обвиняют в хищении 1 млн рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Татьяна Атаева была назначена на должность в 2011 году. Фото: из архива пресс-службы Общественной палаты Тверской областиТатьяна Атаева была назначена на должность в 2011 году. Фото: из архива пресс-службы Общественной палаты Тверской области
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22 августа в Твери начнутся слушания по делу бывшего начальника Главного управления "Государственная жилищная инспекция" Татьяны Атаевой. Она возглавняла ведомство в течение шести лет. После того, как покинула пост в апреле 2017 года, стояло некое затишье, и теперь стало известно почему.

Уголовное дело поступило в Заволжский районный суд города Твери. Татьяну Атаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что преступная схема действовала с 2011 по 2017 года. За это время экс-начальник выплачила зарплату "мертвым душам", сотрудникам, которых никогда не было и даже расписывалась за них. Полученные деньги она тратила на свои нужды. Напомним, средства на выплаты шли из бюджета региона. В общей сложности бюджету области мог быть причинен материальный ущерб более чем на 1 млн рублей.

Также следствие полагает, что Татьяна Атаева действовала не одна, а вместе с главным бухгалтером ГЖИ, которая была в курсе преступной схемы.

Вину обвиняемой еще предстоит доказать. "КП" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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