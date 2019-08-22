Следователи проводят проверку по факту падения из окна ребенка в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-22T11:12:00+03:00

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Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту падения из окна шестилетнего мальчика. ЧП произошло в Удомле 21 августа.

Установлено, что ребенок находился дома с братьями, мать детей в момент трагедии отсутствовала.

- В ходе проведенного осмотра места происшествия следователем СК установлено, что мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку окна, которое в этот момент было открыто, выпал из оконного проема с высоты восьмого этажа, - уточнили в пресс-службе регионального СКР. - При осмотре квартиры и придомовой территории была обнаружена москитная сетка, которая застряла в ветках дерева.

В настоящее время ребенок с тяжелыми травмами доставлен в Детскую областную клиническую больницу для прохождения лечения.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU