Шестилетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в Тверь на вертолете санавиации

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-22T11:00:29+03:00

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Вертолет санавиации МЧС России совершил срочный вылет в Удомельский городской округ 21 августа. Неотложная помощь понадобилась шестилетнему мальчику.

В 18:27 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского района и спустя полчаса приземлился в Удомле. После осмотра пострадавшего было принято решение транспортировать его в Детскую областную клиническую больницу Тверской области.

В 21.35 ребенка доставили в Тверь для оказания дальнейшей медпомощи. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него ушиб мягких, черепно-мозговая травма, ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU