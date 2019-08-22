Шестилетний мальчик выпал с восьмого этажа многоэтажки в Тверской области
У пострадавшего тяжелые травмы
Ребенок получил тяжелые травмы, выпав с восьмого этажаФото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП произошло в Удомле 21 августа. Шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа своего дома. О случившемся сообщили жители в группе "Подслушано в Удомле" в соцсети.
К счастью, мальчик остался жив, но получил тяжелые травмы, в том числе травму головы.
В группе также сообщается, что за мальчиком прилетал вертолет санавиации МЧС. В настоящий момент ребенок доставлен в Детскую областную больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU