Пропавшая в Твери 16-летняя девушка вернулась домой

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-21T09:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства безвестного отсутствия 16-летней девушки.

Напомним, несовершеннолетняя пропала 15 августа. Девушка ушла из дома на Волоколамском проспекте в Твери, взяв с собой рюкзак, паспорт, телефон и зарядное устройство. Пропавшая отсутствовала несколько дней и вернулась домой лишь 21 августа.

На место ее пребывания выезжали следователи. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU