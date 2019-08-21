Пропавшая в Твери 16-летняя девушка вернулась домой
Обстоятельства ее исчезновения устанавливают следователи
Обстоятельства исчезновения девушки выяснят следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:
Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства безвестного отсутствия 16-летней девушки.
Напомним, несовершеннолетняя пропала 15 августа. Девушка ушла из дома на Волоколамском проспекте в Твери, взяв с собой рюкзак, паспорт, телефон и зарядное устройство. Пропавшая отсутствовала несколько дней и вернулась домой лишь 21 августа.
На место ее пребывания выезжали следователи. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU