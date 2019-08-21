2019-08-21T09:32:34+03:00
Общество

Пропавшая в Твери 16-летняя девушка вернулась домой

Обстоятельства ее исчезновения устанавливают следователи
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства исчезновения девушки выяснят следователиОбстоятельства исчезновения девушки выяснят следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи регионального СКР устанавливают обстоятельства безвестного отсутствия 16-летней девушки.

Напомним, несовершеннолетняя пропала 15 августа. Девушка ушла из дома на Волоколамском проспекте в Твери, взяв с собой рюкзак, паспорт, телефон и зарядное устройство. Пропавшая отсутствовала несколько дней и вернулась домой лишь 21 августа.

На место ее пребывания выезжали следователи. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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