2019-08-20T17:19:03+03:00
Происшествия

В Твери пропала 16-летняя девушка

Подросток ушла из дома и не вернулась
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка ушла из дома и не вернулась Фото: vk.com/"ВПСО Сова Тверь и Тверская областьДевушка ушла из дома и не вернулась Фото: vk.com/"ВПСО Сова Тверь и Тверская область
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Николаева Анастасия Алексеевна 2003 года рождения ушла из дома на Волоколамском проспекте, 9 в Твери днем 15 августа. До настоящего времени о девушке ничего не известно.

Пропавшая ростом 165 см, среднего телосложения, волосы светлые крашеные чуть ниже плеч.

Была одета в джинсовую куртку синего цвета с тряпичными рукавами и с надписью "Молодость" на спине, высоки белые кроссовки, темно-синие джинсы, черную футболку. При себе имела паспорт, желтый рюкзак, смартфон.

Особые приметы: татуировка на левой руке в виде розы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)-722-55-66, 8(910)646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU

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