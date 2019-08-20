Лучшие учителя и воспитатели Тверской области получат премии

СЕГОДНЯ 23:35 2019-08-20T23:50:23+03:00

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Премированы будут победители региональных этапов конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победитель конкурса «Учитель года» получит 80 тысяч рублей, а лучший воспитатель – 50 тысяч. Премии для призеров определены в 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Количество участников муниципального этапа конкурса на звание лучшего учителя в этом году составило 151 человек. 27 из них вышли на областной уровень состязания. По итогам конкурса лучшим учителем был признан Михаил Ракитин, который преподает технологию в тверской школе № 19. Он представит Тверскую область на всероссийском конкурсе. Призовые места получили педагоги Наталья Дамения из Бологого, Наталья Куденко из Старицы и Анна Пушкина из Жарковского района.

В борьбу за звание лучшего воспитателя включились 120 человек, из которых на региональный этап вышли 23. Победила в конкурсе воспитатель детского сада № 10 из Конаково Нина Логинова. А призерами стали тверичанка Екатерина Кислякова, Елена Терентьева из Ржева и Светлана Николаева из Нелидово.

ИСТОЧНИК KP.RU