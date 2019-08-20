Дмитрий Медведев и Игорь Руденя обсудили реализацию нацпроектов в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-20T14:16:39+03:00

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Одной из главных тем рабочей встречи, которая состоялась 20 августа, стало обсуждение реализации национальных проектов в Тверской области.

Напомним, что в 2019 году в регионе действуют 12 национальных проектов. Самые значимые для населения - "Безопасные и качественные автодороги" и "Жильё и городская среда".

В рамках дорожной кампании будет отремонтировано около 550 км региональных и местных дорог, еще 33 км улично-дорожной сети приведут в порядок в областной столице.

Активно идет подготовка к новому учебному году. В приоритете - работы, которые необходимо завершить до 1 сентября. Речь идет об организации пешеходных переходов, установке дорожных знаков, светофорного регулирования.

По проекту "Жилье и городская среда" в текущем году в Верхневолжье будет благоустроено около 150 общественных пространств и дворов.

- Большая часть работ находится в стадии реализации, проведение работ осуществляется строго с графиком и синхронизировано с проведением ремонта дорог и подготовкой к отопительному сезону, - отметил Игорь Руденя.

В преддверии 1 сентября не осталась без внимания и тема образования. Дмитрий Медведев поинтересовался результатами работы по национальному проекту в данной сфере.

В ответ губернатор подчеркнул, что на особом контроле находится строительство детских образовательных учреждений.

Так, до 2024 года в Верхневолжье в рамках проекта планируется построить 13 новых детских садов и 7 новых школ. Два учреждения - школа в микрорайоне "Брусилово" и детский сад в "Юности" - откроются уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU