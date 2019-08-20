2019-08-20T14:16:39+03:00
Политика

Дмитрий Медведев и Игорь Руденя обсудили реализацию нацпроектов в Тверской области

Председатель правительства РФ провёл рабочую встречу с главой региона
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Губернатор Игорь Руденя и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили реализацию нацпроектов в регионе Фото: пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили реализацию нацпроектов в регионе Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Изменить размер текста:

Одной из главных тем рабочей встречи, которая состоялась 20 августа, стало обсуждение реализации национальных проектов в Тверской области.

Напомним, что в 2019 году в регионе действуют 12 национальных проектов. Самые значимые для населения - "Безопасные и качественные автодороги" и "Жильё и городская среда".

В рамках дорожной кампании будет отремонтировано около 550 км региональных и местных дорог, еще 33 км улично-дорожной сети приведут в порядок в областной столице.

Активно идет подготовка к новому учебному году. В приоритете - работы, которые необходимо завершить до 1 сентября. Речь идет об организации пешеходных переходов, установке дорожных знаков, светофорного регулирования.

По проекту "Жилье и городская среда" в текущем году в Верхневолжье будет благоустроено около 150 общественных пространств и дворов.

- Большая часть работ находится в стадии реализации, проведение работ осуществляется строго с графиком и синхронизировано с проведением ремонта дорог и подготовкой к отопительному сезону, - отметил Игорь Руденя.

В преддверии 1 сентября не осталась без внимания и тема образования. Дмитрий Медведев поинтересовался результатами работы по национальному проекту в данной сфере.

В ответ губернатор подчеркнул, что на особом контроле находится строительство детских образовательных учреждений.

Так, до 2024 года в Верхневолжье в рамках проекта планируется построить 13 новых детских садов и 7 новых школ. Два учреждения - школа в микрорайоне "Брусилово" и детский сад в "Юности" - откроются уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две иномарки оказались в кювете из-за несоблюдения правил дорожного движения в Твери
Житель Твери лишился оставленного в подъезде велосипеда
В Твери простились с основателем Тверской научной школы кардиологии Виоленом Волковым
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
В Тверской области обокрали летний домик москвича
Водитель на иномарке сбил ребенка на проспекте Победы в Твери
Житель Тверской области арестован за развращение малолетних девочек
Две многодетные семьи переедут жить в экодеревню в Тверской области
В Тверской области женщина ограбила сетевой магазин
Организатора ОПГ будут судить за убийства, махинации с квартирами и другие преступления в Тверской области
Тверская область присоединится к Всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"
Замдиректора лагеря в Тверской области оштрафовали за нарушение санитарных требований
На пешеходном переходе сбили двухлетнего ребенка в Тверской области
В Тверской области обещают грозу и дождь
Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в десятый раз пройдет под Тверью