Команда КВН из Твери "+7" сыграет в финале Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 21:04 2019-08-19T21:04:27+03:00

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Игра второго четвертьфинала Премьер-лиги КВН 2019 вышла в эфир 18 августа (сама игра состоялась в апреле). Участвовала в ней и команда Тверской государственной сельхозакадемии "+7".

Вместе с командами "Новосиб" из Новосибирска, "Буряты" из Иркутска, "19.30 ДГТУ" из Ростова-на-Дону и московскими "Станция Динамо" (РЭУ им. Плеханова), "Город-питон" (МФЮА, Москва) и "Армянская сборная" тверичане боролись за выход в полуфинал. По результатам двух конкурсов команда "+7" набрала максимальное количество баллов и прошла дальше.

К слову, полуфинальная игра состоялась еще в мае, но в эфире ее покажут только 7 сентября. Тем не менее результат уже известен - сборную сельхозакадемии зрители увидят в финале Премьер-лиги.

Об этом команда сообщила на своей странице "Команда КВН "+7", ТГСХА г.Тверь" в соцсети и пригласила болельщиков поддержать их на игре 6 сентября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU