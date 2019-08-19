2019-08-19T21:04:27+03:00
Общество

Команда КВН из Твери "+7" сыграет в финале Премьер-лиги

По итогам второго четвертьфинала у команды максимальное количество баллов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Поболеем за наших в финале! Фото: Вконтакте, из группы "Команда КВН "+7", ТГСХА г.Тверь"Поболеем за наших в финале! Фото: Вконтакте, из группы "Команда КВН "+7", ТГСХА г.Тверь"
Изменить размер текста:

Игра второго четвертьфинала Премьер-лиги КВН 2019 вышла в эфир 18 августа (сама игра состоялась в апреле). Участвовала в ней и команда Тверской государственной сельхозакадемии "+7".

Вместе с командами "Новосиб" из Новосибирска, "Буряты" из Иркутска, "19.30 ДГТУ" из Ростова-на-Дону и московскими "Станция Динамо" (РЭУ им. Плеханова), "Город-питон" (МФЮА, Москва) и "Армянская сборная" тверичане боролись за выход в полуфинал. По результатам двух конкурсов команда "+7" набрала максимальное количество баллов и прошла дальше.

К слову, полуфинальная игра состоялась еще в мае, но в эфире ее покажут только 7 сентября. Тем не менее результат уже известен - сборную сельхозакадемии зрители увидят в финале Премьер-лиги.

Об этом команда сообщила на своей странице "Команда КВН "+7", ТГСХА г.Тверь" в соцсети и пригласила болельщиков поддержать их на игре 6 сентября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в десятый раз пройдет под Тверью
Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» в десятый раз пройдет под Тверью
Заглянуть в реставрационные мастерские Тверской картинной галереи приглашают жителей Твери
Группа «Мураками» презентует в Твери новый наглый альбом «без.даты.2019»
Житель Тверской области получил два года колонии за украденную бутылку водки
Спасатели помогли женщине покинуть горящую квартиру в Тверской области
В Тверской области 160 гектаров пашни зарастают борщевиком
Житель Ржевского района пропал в Тверской области
Более 50 пьяных водителей попались на "Контроле трезвости" в Тверской области
Жителя Тверской области будут судить за махинации с налогами
Двое жителей Старицы промышляли в Твери угоном автомобилей
Новые модели управления в образовании опробуют в Тверской области
"Коралл" будет производить до 100 тысяч тонн свинины в год в Тверской области
Четвертые сутки в Тверской области ищут женщину, которая ушла из больницы и пропала
Коммунальщики в Кимрах Тверской области без разрешения использовали артезианские скважины
В Тверской области задержали грабителей, которые отняли сумку у жителя Кесовой Горы
Прокуратура требует расселить 12 аварийных домов в Тверской области
Двенадцатилетний мальчик-мотоциклист попал в аварию в Тверской области
Водитель легковушки погиб после столкновения с деревом в Тверской области
В Тверской области пьяный мужчина зарубил топором своего знакомого
Житель Тверской области осужден за сбыт госнаград