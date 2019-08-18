Тверская команда КВН «+7» борется за выход в полуфинал на Первом канале

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-18T20:18:44+03:00

Болеем за наших! Фото: Вконтакте, из группы "Команда КВН "+7", ТГСХА г.Тверь"

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18 августа в 16.25 на Первом канале стартовал эфир - второй четверьфинал Премьер-лиги КВН.

Ведущий - Александр Масляков (младший).

За выход в полуфинал борются 7 команд : «+7» (Тверь), «Буряты» (Иркутск), Армянская сборная (Москва), «Станция Динамо» (РЭУ им. Плеханова, Москва), «Город Питон» (МФЮА, Москва), «Новосиб» (Новосибирск), «19.30 ДГТУ» (Ростов-на-Дону).

- Хотели посмотреть как мы играем другие конкурсы? Смотрите эфир нашей 1/4 финала Премьер-лиги! - написали в группе команды участники команды.

Напомним, тверская команда "+7" представляющая Тверскую государственную сельхозакадемию, выигрывала не раз. Они - чемпионы Региональной лиги «Верхневолжье» - 2017, 2018 годов, финалисты Центральной лиги Москвы и Подмосковья - 2018, а теперь и участники Премьер-лиги - 2019.

Кстати, по итогам игры, команда из Твери прошла в полуфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU