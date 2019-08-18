2019-08-18T21:01:39+03:00
Происшествия

Пять машин столкнулись на трассе М-10 под Тверью

Предположительно, виновницей стала женщина-водитель
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Из-за ДТП образовалась пробкаИз-за ДТП образовалась пробкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

18 августа вечером на 198 километре М-10 в Калининском районе Тверской области произошло ДТП с участием нескольких машин.

В УГИБДД уточняют, что на трассе недалеко от села Медное столкнулись сразу пять автомобилей: Nissan X-Trail, , Mitsubishi ASX, Hyundai Creta, УАЗ «Патриот» и Nissan Teana.

Не обошлось без пострадавших. Травмы в аварии, не угрожающие жизни, получила 34-летняя женщина-водитель. Предположительно, она и стала виновницей ДТП.

Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Твери приглашают заглянуть на кухню Екатерины Великой и отведать её любимый ранний завтрак
На выставке Николая Юдина «Театральный художник» в Твери будут представлены эскизы, макеты и картины
Тверская команда КВН «+7» борется за выход в полуфинал на Первом канале
В Твери вспомнят Виктора Цоя песнями и фильмом "Игла"
Цикл лекций об общей природе страха и смеха пройдет в Твери
22-летнего мотоциклиста, врезавшегося в столб в Твери, спасти не удалось
Житель Конаково оставил открытой дверь в машине и лишился имущества на 70 000 рублей
"Парад собак" в Твери перенесли на другую дату из-за плохой погоды
56-летний мужчина вышел из дома в Калининском районе и не вернулся
В конкурсе «Лучший социальный проект года» приглашают принять участие организации Тверской области
В рамках акции "Ночь кино" в горсаду Твери пройдут показы фильмов
Судебные слушания по делу экс-начальника региональной ГЖИ Татьяны Атаевой начинаются в Твери
Припаркованный мопед грибника угнали из леса в Тверской области
Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина привезет в Тверь два спектакля
За этот год в Тверской области в 114 ДТП с участием мототехники погибло 12 человек
Шоу мейн-кунов и сибиряков пройдет на Международной выставке кошек в Твери
Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Твери