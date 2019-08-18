Пять машин столкнулись на трассе М-10 под Тверью
Предположительно, виновницей стала женщина-водитель
Из-за ДТП образовалась пробкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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18 августа вечером на 198 километре М-10 в Калининском районе Тверской области произошло ДТП с участием нескольких машин.
В УГИБДД уточняют, что на трассе недалеко от села Медное столкнулись сразу пять автомобилей: Nissan X-Trail, , Mitsubishi ASX, Hyundai Creta, УАЗ «Патриот» и Nissan Teana.
Не обошлось без пострадавших. Травмы в аварии, не угрожающие жизни, получила 34-летняя женщина-водитель. Предположительно, она и стала виновницей ДТП.
Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU