22-летнего мотоциклиста, врезавшегося в столб в Твери, спасти не удалось

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-18T13:20:22+03:00

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Статистика по мотоциклистам печальная, и в этом году не исключение. С начала этого года в Тверской области с участием мототехники произошло 114 ДТП, в которых 12 человек погибло. 17 августа произошла очередная трагедия.

22-летний мотоциклист врезался в столб на улице Софьи Перовской, возле дома №13.

Машина скорой помощи приехала уже через пару минут. Пострадавшего с множественными травмами и переломами направили в реанимацию Городской больницы скорой помощи, но спасти его не удалось.

ДТП вызвало большое обсуждение в соцсетях. Очевидцы ЧП пишут, что парень ехал на заднем колесе по мокрой дороге. А незадолго до трагедии перестраивался с полосы на полосу и петлял между машинами в другой части города. Однако, высказываются предположения, что водитель впереди идущего авто также мог не заметить мотоциклиста.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU