2019-08-17T17:06:50+03:00
Происшествия

За этот год в Тверской области в 114 ДТП с участием мототехники погибло 12 человек

Чтобы предотвратить такие трагедии продолжают нести службу мотопатрули
Ирина ТАРАСОВА
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Мотопатруль уже доказал свою эффективность. Фото: УГИБДД УМВД России по Тверской областиМотопатруль уже доказал свою эффективность. Фото: УГИБДД УМВД России по Тверской области
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Летом количество ДТП с участием водителей мототехники увеличилось. Виновными бывают, как водители авто, так и мотоциклисты, потому что последние зачастую появляются неожиданно.

- На 16 августа текущего года в Тверской области уже произошло 114 ДТП с участием мототехники, в которых 12 человек погибли и 118 человек получили ранения. Среди погибших двое несовершеннолетних, - сообщают в Управлении ГИБДД по Тверской области.

Чтобы предотвратить такие трагедии в Твери продолжают нести службу мотопатрули.

Одна из задач инспекторов ДПС, несущих службу на мотоциклах, предупреждение, выявление и пресечение нарушений ПДД водителями мототехники. И патрульные мотоциклы, поступившие на вооружение ГИБДД, уже доказали свою эффективность. Они внушительны и маневренны.

В УГИБДД по Тверской области напоминают мотоциклистам о необходимых правилах. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно одевать специальную мотозащиту. Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД.

Водителям авто также следует постоянно быть готовым к внезапному появлению байкера, поэтому при перестроениях и других маневрах следует несколько раз убедиться в их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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