56-летний мужчина вышел из дома в Калининском районе и не вернулся

СЕГОДНЯ 00:49 2019-08-18T00:50:48+03:00

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В Калининском районе Тверской области пропал Лисицкий Вячеслав Анатольевич 1963 года рождения. 15 августа в 7 утра он ушел из дома в деревне Андрианово Черногубовского сельского поселения и до сих пор не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Приметы: голубая рубашка на пуговицах с коротким рукавом, куртка бледно-желтая, штаны спортивные. Носит очки.

Нужна помощь волонтеров.

Информацию о пропавшем просят сообщать по тел.: 8(915)714-67-35, 8(915)722-55-66, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU