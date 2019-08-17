Шоу мейн-кунов и сибиряков пройдет на Международной выставке кошек в Твери

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-17T11:50:49+03:00

Мейн-куны бывают разные. И это можно будет увидеть на выставке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мероприятие будет длиться два дня

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24 и 25 августа в Твери пройдет Международная выставка кошек "Утомленные солнцем".

- Приглашаем зрителей посмотреть на великолепных кошек, - приглашают организаторы мероприятия из клуба "Альфа Кот".

Программа каждого дня уже составлена. Судя по ней, выставка будет зрелищной и инфомативной, что также важно.

24 августа

11-00 - Монопородное шоу сибиряков

12-00 - WCF ринг котят

14-00 - WCF ринг взрослых кошек

15-40 - WCF ринг ньютеров

16-10 - Монопородное шоу Мейн-кунов

17-00 - Fun Show короткошерстных кошек

18-00 - Fun Show длинношерстных кошек

25 августа

10-30 - WCF ринг взрослых кошек

11-30 - Mega TopCat Show - шоу победителей выставок

12-30 - WCF ринг котят

13-30 - Монопородное шоу шотландских кошек

14-40 - WCF ринг ньютеров

15-20 - Fun Show котов

16-00 - Fun Show кошек

16-40 - Fun Show кошек сиамо- ориентальной группы

ТЦ "Олимп"

Время работы выставки с 10 до 19 часов 24 и 25 августа.

Вход на выставку платный.

ИСТОЧНИК KP.RU