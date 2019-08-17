Шоу мейн-кунов и сибиряков пройдет на Международной выставке кошек в Твери
24 и 25 августа в Твери пройдет Международная выставка кошек "Утомленные солнцем".
- Приглашаем зрителей посмотреть на великолепных кошек, - приглашают организаторы мероприятия из клуба "Альфа Кот".
Программа каждого дня уже составлена. Судя по ней, выставка будет зрелищной и инфомативной, что также важно.
24 августа
11-00 - Монопородное шоу сибиряков
12-00 - WCF ринг котят
14-00 - WCF ринг взрослых кошек
15-40 - WCF ринг ньютеров
16-10 - Монопородное шоу Мейн-кунов
17-00 - Fun Show короткошерстных кошек
18-00 - Fun Show длинношерстных кошек
25 августа
10-30 - WCF ринг взрослых кошек
11-30 - Mega TopCat Show - шоу победителей выставок
12-30 - WCF ринг котят
13-30 - Монопородное шоу шотландских кошек
14-40 - WCF ринг ньютеров
15-20 - Fun Show котов
16-00 - Fun Show кошек
16-40 - Fun Show кошек сиамо- ориентальной группы
ТЦ "Олимп"
Время работы выставки с 10 до 19 часов 24 и 25 августа.
Вход на выставку платный.
ИСТОЧНИК KP.RU