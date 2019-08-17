Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Твери
Начало в 15.00
Мастер-класс пройдет в Детском музейном центреФото: Ирина ТАРАСОВА
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17 августа в Детском музейном центре Тверского объединенного музея пройдет мастер-класс по верховой набойке.
- У каждого из нас есть приятные и дорогие сердцу вещицы. На этот раз мы украсим узором в технике ручной набойки заготовки и тканевые мешочки для таких приятных мелочей.
На МК предоставляются: материал, акриловые краски и формы для печати. Можно принести собственный материал.
Желательно иметь при себе одноразовые перчатки, фартук и нарукавники.
Возраст для юных участников от 8 лет.
ул. Советская, 3а.
Начало в 15.00, 8+
Вход 200 руб.
Тел.: (4822) 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU