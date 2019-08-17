2019-08-17T11:33:06+03:00
Звезды

Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Твери

Начало в 15.00
Ирина ТАРАСОВА
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Мастер-класс пройдет в Детском музейном центреМастер-класс пройдет в Детском музейном центреФото: Ирина ТАРАСОВА
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17 августа в Детском музейном центре Тверского объединенного музея пройдет мастер-класс по верховой набойке.

- У каждого из нас есть приятные и дорогие сердцу вещицы. На этот раз мы украсим узором в технике ручной набойки заготовки и тканевые мешочки для таких приятных мелочей.

На МК предоставляются: материал, акриловые краски и формы для печати. Можно принести собственный материал.

Желательно иметь при себе одноразовые перчатки, фартук и нарукавники.

Возраст для юных участников от 8 лет.

ул. Советская, 3а.

Начало в 15.00, 8+

Вход 200 руб.

Тел.: (4822) 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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