Жители Тверской области стали меньше болеть туберкулезом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-16T13:33:11+03:00

Однако, это не помогло уйти с лидирующих позиций по заболеваемости в ЦФО

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По данным министерства здравоохранения Тверской области, за первое полугодие 2019 года территориальная заболеваемость населения туберкулезом снизилась на 15,3%.

- Этого удалось достичь в первую очередь профилактическими мероприятиями, в том числе - флюорографическими исследованиями органов грудной клетки взрослых и детей старше 15 лет, туберкулиновыми пробами детей в возрасте до 15 лет, - сообщат пресс-служба ведомства.

С помощью передвижных флюорографических установок за полгода медики обследовали 8 608 жителей Верхневолжья.

Однако, несмотря на профилактику и диспансеризацию, Тверской регион, по статистике Минздрава РФ, продолжает сохранять лидирующие позиции по заболеваемости туберкулезом в ЦФО. Не утешительные цифры и по другим заболеваниям: на 4-м месте регион находится по заболеваемости онкологией, на 5-м - по количеству психических расстройств и ВИЧ-инфекции и на 6-м месте по сифилису.

ИСТОЧНИК KP.RU