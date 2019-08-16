В Кимрском районе Тверской области вандалы осквернили Обелиск Славы, школу и жилые дома

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-16T11:27:36+03:00

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Неизвестные вандалы прошлись по поселку Белый городок Кимрского района Тверской области в ночь с 13 на 14 августа.

Нарушители изрисовали свастикой Обелиск Славы, подъезды жилых домов, местный клуб и школу. О случившемся рассказали очевидцы в публике "Подслушано Кимры" в соцсети.

"Свастику", которую, вандалы изобразили неправильно, уже закрасили, а в полиции возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Как рассказал ТИА глава администрации городского поселения Белый Городок Андрей Федоришин, злоумышленников ищут. Полицейские изучают записи с камер наблюдения, которые установлены на здании разрисованной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU