В Кимрском районе Тверской области вандалы осквернили Обелиск Славы, школу и жилые дома
Возбуждено уголовное дело
Вандалы осквернили Обелиск Славы в Белом городке Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"/Роман Ткач (скрин видео)
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Неизвестные вандалы прошлись по поселку Белый городок Кимрского района Тверской области в ночь с 13 на 14 августа.
Нарушители изрисовали свастикой Обелиск Славы, подъезды жилых домов, местный клуб и школу. О случившемся рассказали очевидцы в публике "Подслушано Кимры" в соцсети.
"Свастику", которую, вандалы изобразили неправильно, уже закрасили, а в полиции возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
Как рассказал ТИА глава администрации городского поселения Белый Городок Андрей Федоришин, злоумышленников ищут. Полицейские изучают записи с камер наблюдения, которые установлены на здании разрисованной школы.
ИСТОЧНИК KP.RU