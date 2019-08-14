Улицы и огороды в Вышнем Волочке Тверской области ушли под воду

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-14T14:05:27+03:00

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Дождь в Вышнем Волочке не прекращался весь день 13 августа. Накануне МЧС предупреждали о непогоде, однако, местные жители не могли предположить, что стихия достигнет такого размаха.

В частном секторе ливнем смыло тропинки, клумбы и грядки, затопило подходы к домам. В группе "ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК" в социальной сети местные жители делятся фотографиями затопленного города и огородов и шутят, что город не просто так называют тверской Венецией.

В Вышнем Волочке затопило огороды и улицы Фото: vk.com/"#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК"

А тем временем, погода дала жителям Верхневолжья небольшую передышку - на один день порадовала солнцем и теплом, но на завтра, 15 августа, МЧС уже вновь опубликовало экстренное предупреждение о сильном дожде в отдельных районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU