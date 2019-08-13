2019-08-13T20:16:53+03:00
Общество

В Тверской области изъято 38 партий просроченных сладостей

Проверку провел Роспотребнадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проверили качество хлебаВ Тверской области проверили качество хлебаФото: Андрей АБРАМОВ
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В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области подвели итоги проверок предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий за первое полугодие 2019 года.

Проверку прошли 14 предприятий и 76 организаций, осуществляющих оборот продукции.

Специалистами отобрано 195 проб по санитарно-химическим показателям и 346 проб по микробиологическим показателям. Отклонений от нормативов не выявлено.

В ходе проверок изъято из оборота 38 партий кондитерских изделий (по причине истечения срока годности) объемом 259 кг.

- По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 39 протоколов об административном правонарушении, сумма наложенных штрафов составила 577 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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