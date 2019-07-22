2019-07-22T17:02:21+03:00
Общество

В Твери почва в Первомайской роще не соответствует нормам по микробиологическим показателям

Роспотребнадзор провел проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Почва в Первомайке не соответствует микробиологическим показателямПочва в Первомайке не соответствует микробиологическим показателямФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В июле 2019 года в рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы почвы в местах массового отдыха тверичан.

Исследования показали, что возле реки Тверцы (у Тверецкого моста), реки Волги (наб. Аф. Никитина), карьера (д. Константиновка) пробы соответствовали требованиям СанПиН по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

А вот в пробы почвы, отобранные возле реки Тьмаки (п. Первомайский), удовлетворяют санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, но не соответствуют нормам по микробиологическим показателям.

Кстати, в июле специалисты ведомства проводили в указанных местах заборы воды из водоемов. Исследования показали, что вода не соответствует нормам СанПин, поэтому Роспотребнадзор не рекомендовал жителям Твери купаться в черте города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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