В одном из тверских дворов появилась "красная ковровая дорожка"

СЕГОДНЯ 18:35 2019-08-10T18:35:37+03:00

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Красная ковровая дорожка - непременный атрибут высоких светский раутов и обычно является знаком, показывающим особое уважение при встрече высокопоставленных лиц. Ту же церемонию "Оскар" без этого яркого атрибута представить нельзя.

На красных дорожках дают интервью звёзды, там делаются исторические снимки и раздаются автографы. Красными дорожками выстилают путь во время визитов первых лиц государства.

Вряд ли тверские дворы могут быть пригодными для проведения какой-либо музыкальной или кино-церемонии, да и визита высокопоставленных иностранных персон сюда тоже не планировалось. А значит красные ковры с классическим орнаментом появились здесь по какой-то другой причине.

Фото уютного зелёного двора с уложенными под деревьями коврами опубликовано в группе "Подслушано Тверь". К сожалению, автор публикации не указал, где располагается тверская ковровая дорожка и для чего её уложили. Можно лишь предположить, что так местные жители оборудовали место для посиделок и детских игр.

Тверская красная ковровая дорожка. Фото: группа "Подслушано Тверь": vk.com/tvery

ИСТОЧНИК KP.RU