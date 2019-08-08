Автомойка в Кимрах сбрасывала сточные воды на почву производственной площадки в Тверской области
Сброс сточных вод и размещение отходов от строительных и ремонтных работ на почву производственной площадки в городе Кимры Тверской области обнаружил местный житель и сообщил об этом в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Выяснилось, что по указанному адресу была организована мойка и ремонт автотранспортных средств.
- В результате контрольных мер, принятых Министерством, сброс сточных вод прекращен, собственник земельного участка, а также лица, осуществляющие производственную деятельность, по указанному адресу привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства, а именно сброс отходов производства на почву, - сообщает пресс-служба министерства. В настоящее время отходы убраны лицами, совершившими административные правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU