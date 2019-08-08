Автомойка в Кимрах сбрасывала сточные воды на почву производственной площадки в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-08T17:12:55+03:00

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Сброс сточных вод и размещение отходов от строительных и ремонтных работ на почву производственной площадки в городе Кимры Тверской области обнаружил местный житель и сообщил об этом в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Выяснилось, что по указанному адресу была организована мойка и ремонт автотранспортных средств.

- В результате контрольных мер, принятых Министерством, сброс сточных вод прекращен, собственник земельного участка, а также лица, осуществляющие производственную деятельность, по указанному адресу привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства, а именно сброс отходов производства на почву, - сообщает пресс-служба министерства. В настоящее время отходы убраны лицами, совершившими административные правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU