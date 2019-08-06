Со склада сельхозпредприятия в Тверской области украли запчасти для тракторов
За помощью в дежурную часть МО МВД России "Нелидовский" обратился представитель одного из сельскохозяйственных предприятий Нелидовского района. Он сообщил, что ночью неизвестные проникли в складское помещение, расположенное на территории организации, и похитили запчасти для тракторов.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, эксперты-криминалисты изъяли следы и улики, сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего, обследовали места.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Нелидовского района 43 и 46 лет. Мужчины сознались в содеянном и сообщили, что успели продать запчасти, а деньги потратить.
За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU