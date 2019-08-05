О профилактике квартирных краж расскажут на "горячей линии" Росгвардии в Тверской области
Она будет работать 7 августа
В Росгвардии расскажут, как уберечь жилье от злоумышленниковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
На вопросы населения жителей Твери и Тверской области будет отвечать исполняющий обязанности начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» полковник полиции Олег Владимирович Тышковский. Тематика "горячей линии": "Обеспечение безопасности имущества граждан и профилактике квартирных краж в летний период".
Линия будет работать 7 августа с 16:00 до 17:00. Дозвониться и задать вопросы или высказать свое мнение можно по телефону: 8(4822) 34-92-75.
ИСТОЧНИК KP.RU