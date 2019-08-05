О профилактике квартирных краж расскажут на "горячей линии" Росгвардии в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-05T10:38:08+03:00

В Росгвардии расскажут, как уберечь жилье от злоумышленников Фото: Татьяна Коркина

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На вопросы населения жителей Твери и Тверской области будет отвечать исполняющий обязанности начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» полковник полиции Олег Владимирович Тышковский. Тематика "горячей линии": "Обеспечение безопасности имущества граждан и профилактике квартирных краж в летний период".

Линия будет работать 7 августа с 16:00 до 17:00. Дозвониться и задать вопросы или высказать свое мнение можно по телефону: 8(4822) 34-92-75.

ИСТОЧНИК KP.RU