Следственный комитет Тверской области начал проверку по факту наезда на людей в Бежецке

СЕГОДНЯ 20:07 2019-08-04T20:07:34+03:00

Основанием для проверки стали публикации в СМИ

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Следственное управление следственного комитета по Тверской области распространило коммюнике по факту происшествия в Бежецке.

Напомним, там вчера вечером, после празднования Дня города, нетрезвая женщина на своём автомобиле протаранила группу молодых людей, которые якобы обидели её дочь. Есть пострадавшие, есть заявления в полицию.

О случившемся активно писали СМИ.

СУ СК РФ по Тверской области провёло мониторинг СМИ и приняло решение начать проверку по описанным фактам.

- Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - как всегда по-казённому проинформировали следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU