Следственный комитет Тверской области начал проверку по факту наезда на людей в Бежецке
Следственное управление следственного комитета по Тверской области распространило коммюнике по факту происшествия в Бежецке.
Напомним, там вчера вечером, после празднования Дня города, нетрезвая женщина на своём автомобиле протаранила группу молодых людей, которые якобы обидели её дочь. Есть пострадавшие, есть заявления в полицию.
О случившемся активно писали СМИ.
СУ СК РФ по Тверской области провёло мониторинг СМИ и приняло решение начать проверку по описанным фактам.
- Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - как всегда по-казённому проинформировали следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU