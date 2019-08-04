Жительница Бежецка сбила автомобилем обидчиков дочери

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-04T19:16:06+03:00

Женщина тоже написала заявление на обидчиков. Фото: Кадр с видео. Типичный Бежецк/VK

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Жительница Бежецка была дома, когда пришла её дочь и рассказала, что на дискотеке в одном из ночных клубов её оскорбили некие молодые люди.

Мама, подогреваемая алкоголем и негодованием, среагировала мгновенно. Она вскочила в авто, подъехала к дискотеке и, нарушая ночь автомобильным рёвом, врезалась в толпу людей. Два молодых человека пострадали. К счастью, обошлось без тяжёлых увечий.

Весь её преступный перфоманс попал на видео.

После ЧП в полицию поступили заявления как от двоих пострадавших - юноши получившего травмы и владельца повреждённого женщиной авто, так и от самой женщины, протаранившей людей.

Кроме этого на даму в ГИБДД составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, вчера в Бежецке проходили массовые гулянья в честь 882-летия города.

Пьяная женщина сбила людей в Бежецке.

ИСТОЧНИК KP.RU