Жительница Бежецка сбила автомобилем обидчиков дочери
Жительница Бежецка была дома, когда пришла её дочь и рассказала, что на дискотеке в одном из ночных клубов её оскорбили некие молодые люди.
Мама, подогреваемая алкоголем и негодованием, среагировала мгновенно. Она вскочила в авто, подъехала к дискотеке и, нарушая ночь автомобильным рёвом, врезалась в толпу людей. Два молодых человека пострадали. К счастью, обошлось без тяжёлых увечий.
Весь её преступный перфоманс попал на видео.
После ЧП в полицию поступили заявления как от двоих пострадавших - юноши получившего травмы и владельца повреждённого женщиной авто, так и от самой женщины, протаранившей людей.
Кроме этого на даму в ГИБДД составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Напомним, вчера в Бежецке проходили массовые гулянья в честь 882-летия города.
Пьяная женщина сбила людей в Бежецке.
ИСТОЧНИК KP.RU