В пяти районах Тверской области отмечают важные даты
Везде проходят праздничные мероприятия
Везде проходят праздничные мероприятия. Фото: Группа "Бежецк", VK.
Изменить размер текста:
Сегодня, 3 августа, в пяти районах Тверской области отмечают важные даты, а в некоторых даже несколько.
В Сонковском, Молоковском и Старицком районах отмечается 90-летие со дня создания районов. В Старице отмечается также День города.
День района празднуют и в Бологовском районе.
Также в Бологое празднуют День железнодорожника, что неудивительно, всё-таки крупная узловая станция.
А в Бежецке отмечают 882-летие со дня образования города.
Во всех этих населённых пунктах проходят праздничные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU