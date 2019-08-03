2019-08-03T16:40:18+03:00
Общество

В пяти районах Тверской области отмечают важные даты

Везде проходят праздничные мероприятия
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Везде проходят праздничные мероприятия. Фото: Группа "Бежецк", VK.Везде проходят праздничные мероприятия. Фото: Группа "Бежецк", VK.
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Сегодня, 3 августа, в пяти районах Тверской области отмечают важные даты, а в некоторых даже несколько.

В Сонковском, Молоковском и Старицком районах отмечается 90-летие со дня создания районов. В Старице отмечается также День города.

День района празднуют и в Бологовском районе.

Также в Бологое празднуют День железнодорожника, что неудивительно, всё-таки крупная узловая станция.

А в Бежецке отмечают 882-летие со дня образования города.

Во всех этих населённых пунктах проходят праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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