2019-08-01T14:08:09+03:00
Общество

Почти 44 тысячи детей отдохнули в лагерях Тверской области в июле

В Роспотребнадзоре подвели итоги второй смены
Ольга ТРОФИМОВА
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Роспотребнадзор составил 117 протоколов о нарушениях в детских лагеряхРоспотребнадзор составил 117 протоколов о нарушениях в детских лагеряхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторую смену летней оздоровительной кампании 2019 года в летних загородных лагерях Тверской области отдохнуло более 43,6 тысяч детей. Проведены проверки в отношении 76 организаций и 34 поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Тверской области

- В ходе проверок исследовано более 900 проб питьевой воды, пищевых продуктов и готовых блюд, из них 2,1% не соответствовало гигиеническим нормативам, - сообщает пресс-служба ведомства.

Среди основных выявленных недочетов - нарушение условий хранения пищевых продуктов, не соответствие фактического меню утвержденному примерному, а также несоблюдение санитарного режима на пищеблоках.

- По результатам проверок Управлением составлено 117 протоколов об административном правонарушении и вынесено постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 534 тыс. рублей, - уточняют в Роспотребнадзоре.

Мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния лагерей проводится еженедельно и будет осуществляться до окончания летней оздоровительной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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