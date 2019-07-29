2019-07-29T10:25:22+03:00
Общество

Лагерь "Салют" в Тверской области, где дети подхватили норовирус, закрыли

Соответствующее постановление опубликовала администрация города Кимры
Ольга ТРОФИМОВА
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Работа лагеря "Салют" приостановлена Фото: vk.com/"Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры" (скрин видео)Работа лагеря "Салют" приостановлена Фото: vk.com/"Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры" (скрин видео)
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В воскресенье, 28 июля, стало известно о том, что лагерь "Салют" под Кимрами в Тверской области закрывают. Официальное постановление появилось на сайте администрации города Кимры.

- В связи с возникновением угрозы здоровью детей и в соответствии с п. 5 договора между МАУ "Загородный лагерь "Салют" и родителями детей, находящимся в лагере, приостанавливается работа МАУ "Загородный лагерь "Салют" с 28 июля 2019 года. Просьба, незамедлительно связаться с лагерем для определения варианта вывоза детей, - гласит официальное сообщение.

Напомним, инцидент произошел в загородном лагере "Салют" в Кимрах 24 июля. С симптомами кишечной инфекции в медпункт обратились восемь детей.

В результате лабораторных исследований Роспотребнадзора по Тверскойобласти у больных детей был выделен Норовирус 2 геногруппы. Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока.

Пищеблок закрыли, для детей организовали привозное питание. Профильные ведомства провели комплекс мер по обеспечению безопасности в детском лагере "Салют".

Все полученные в ходе проверок материалы будут переданы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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