Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области
Два человека пострадали
Пьяная автоледи попала в аварию на трассе под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 8:00 утра, 31 июля, на 117-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
38-летняя женщина, у которой установлено состояние алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Ауди Q7", ехала в сторону Москвы, не соблюдала дистанцию и врезалась в автомобиль "Фиат АФ-37470V".
31-летний водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП оба водителя доставлены в медучреждение, от госпитализации отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU