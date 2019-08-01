2019-08-01T13:31:23+03:00
Происшествия

Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пьяная автоледи попала в аварию на трассе под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиПьяная автоледи попала в аварию на трассе под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла около 8:00 утра, 31 июля, на 117-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

38-летняя женщина, у которой установлено состояние алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Ауди Q7", ехала в сторону Москвы, не соблюдала дистанцию и врезалась в автомобиль "Фиат АФ-37470V".

31-летний водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП оба водителя доставлены в медучреждение, от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области сбили велосипедиста
Почти 44 тысячи детей отдохнули в лагерях Тверской области в июле
В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области
В Твери поймали автоугонщика
В Тверской области кроссовер опрокинулся в кювет, пострадал пассажир
Фейковый "игумен" из Тверской области собирает деньги на восстановление монастыря в Кургане
В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города
Тверские летчики будут тушить лесные пожары в Красноярске
Совершеннолетний парень смог съехать от бабушки после вмешательства прокуратуры Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей заработной платы
Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок