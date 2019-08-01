Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-01T13:31:23+03:00

Пьяная автоледи попала в аварию на трассе под Тверью Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 8:00 утра, 31 июля, на 117-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

38-летняя женщина, у которой установлено состояние алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Ауди Q7", ехала в сторону Москвы, не соблюдала дистанцию и врезалась в автомобиль "Фиат АФ-37470V".

31-летний водитель остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП оба водителя доставлены в медучреждение, от госпитализации отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU