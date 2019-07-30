2019-07-30T17:25:55+03:00
Общество

Новый дом брошенному хозяином псу ищут в Нелидово Тверской области

Сторожевой пёс сидит на привязи и о нём никто не заботится
Виктория ТУШКОВА
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Сторожевой пёс ищет дом. Фото: Подслушано Нелидово, vk.com/public66554154Сторожевой пёс ищет дом. Фото: Подслушано Нелидово, vk.com/public66554154
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В городе Нелидово ищет нового хозяина прекрасный сторожевой пёс. Информацию об этом распространили в соцсетях, в частности, в паблике "Подслушано Нелидово".

- Классный пёс живет на Меже,настоящий охранник и телохранитель. В связи с переездом в другой город бывший хозяин не смог забрать собаку. Были разные варианты,но соседи решили оставить собаку себе, однако не учли тот факт что это сторожевой пёс,со своим характером. В общем не справились, - рассказала о судьбе пса зоозащитница Татьяна Лебедева.

Теперь собака сидит на цепи около своего прежнего дома, о ней никто не заботится и не кормит. Подписчиков призывают постараться скорее найти псу новый дом.

Напомним, силами жителей и зоозащитников из Нелидово недавно была спасена собака, выкинутая хозяином с балкона. Стараниями неравнодушных людей у дворняжки Люси появился второй шанс, сейчас о ней заботятся в специализированном благотворительном фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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