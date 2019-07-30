Бывший осужденный обокрал дачу петербурженки в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-30T13:55:04+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Краснохолмский" обратилась 69-летняя жительницы Санкт-Петербурга. Женщина рассказала, что неизвестный выставил оконную раму, проник в дачный дом, расположенный в Молоковском районе Тверской области, и похитил личное имущество.

Полицейские поговорили с соседями дачницы, осмотрели место происшествия, эксперты-криминалисты изъяли отпечатки пальцев рук предполагаемого злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 40-летний житель Кашинского района.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU