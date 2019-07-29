2019-07-29T11:07:00+03:00
Происшествия

Полкило растительного наркотика прятал у себя дома житель Тверской области

Мужчине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За хранение наркотиков мужчина может отправиться в тюрьму на 10 летЗа хранение наркотиков мужчина может отправиться в тюрьму на 10 летФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Наркотическое вещество растительного происхождения хранил у себя дома 25-летний житель Вышнего Волочка. Факт хранения был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками МО МВД России "Вышневолоцкий".

По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 444 грамма наркосодержащих растений. По словам фигуранта, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.

В настоящий момент мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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