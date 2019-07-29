Полкило растительного наркотика прятал у себя дома житель Тверской области
Наркотическое вещество растительного происхождения хранил у себя дома 25-летний житель Вышнего Волочка. Факт хранения был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками МО МВД России "Вышневолоцкий".
По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 444 грамма наркосодержащих растений. По словам фигуранта, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.
В настоящий момент мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU