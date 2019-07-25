В лагере "Салют" Тверской области дети подхватили норовирус

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-25T12:44:57+03:00

Лагерь продолжает работать, но пищеблок закрыт Фото: vk.com/"Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры"

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ЧП произошло в загородном лагере "Салют" в Кимрах 24 июля. С симптомами кишечной инфекции в медпункт обратились восемь детей.

В результате лабораторных исследований Роспотребнадзора по Тверской области у больных детей был выделен Норовирус 2 геногруппы. Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока.

Стоит пояснить, что норовирус или "желудочный грипп" является основной причиной гастроэнтерита. Признаки заболевания: рвота, тошнота, диарея, головокружение. Если он попадает в закрытое помещение, то шансов избежать заразы практически нет.

Так и произошло в лагере. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения на пищеблоке, дезинфекция не проводилась должным образом, что способствовало распространению инфекции.

- С целью локализации заболевания и недопущению распространению инфекции Управлением принято решение о временном запрете деятельности пищеблока загородного лагеря "Салют", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники лагеря на странице "Муниципальный загородный лагерь "Салют" г. Кимры" в соцсети сообщили, что учреждение продолжит работу, но питание временно будет привозным.

Ситуация продолжает оставаться на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. По его поручению профильные ведомства проводят комплекс мер по обеспечению безопасности в детском лагере "Салют". В частности, поставлена задача проведения необходимой работы для обеспечения здоровья детей, а также локализации заболевания и недопущения распространения инфекции.

По информации правительства региона, новых случаев вирусной инфекции у детей не выявлено. Шесть заболевших детей остаются в инфекционном отделении ЦРБ города Кимры для наблюдения. Двое ребят отпущены домой.

Все полученные в ходе проверок материалы будут переданы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU