2019-07-26T10:57:05+03:00
Общество

Спецкор «Комсомолки» срезал в лесу в Тверской области царь-гриб

Сейчас пик грибной охоты в Верхневолжье
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Вот такой царь-гриб!Вот такой царь-гриб!Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Где сейчас собирать грибы? Да везде! В этом сезоне в лесах Тверской области как никогда их много родится - ночи теплые, дождики днем идут.

Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Смирнов тоже по грибы отправился. Свой отпуск решил провести не на заграничном курорте, а в родной тверской глубинке. Заграниц в жизни Дмитрия и так хватает. Он - спецкор отдела политики «КП», в пуле Президента РФ. Много лет на страницах издания рассказывает о деятельности главы государства.

- Грибы пошли, и я пошел. Через 10 дней вернусь, - оповестил своих подписчиков в соцсети Дмитрий. И замелькали в ленте грибы-березки-ежи-подосиновики.

- Встретил грибного царя. Загадал желание, - на фото Дмитрий с огромным белым грибом, шляпка - больше человеческой головы. - А пул грибного царя видел? Как они там, в пресс-центре? - шутят в комментариях коллеги. И предлагают вызвать экспертов Книги Гиннесса - чтоб великана зафиксировать. Кстати, для тихой охоты время сейчас самое благоприятное. Как предсказывают синоптики, предстоящая суббота будет замечательной, жаркой: днём +27, ночью +18. В воскресенье станет прохладнее, но температура всё ещё будет держаться выше 20 градусов. Так что айда за грибами!

Самые грибные и ягодные места Тверской области, а так же советы любителям тихой охоты читайте здесь.

В тверских лесах не только царь-грибы "водятся", но и поменьше... Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В тверских лесах не только царь-грибы "водятся", но и поменьше...Фото: Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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