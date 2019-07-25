2019-07-25T15:50:47+03:00
Общество

В эти выходные в Твери закончится лето

А на буднях начнётся ультраполярное вторжение
Виктория ТУШКОВА
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Готовьтесь урвать немного летней жары, долго она не задержится!Готовьтесь урвать немного летней жары, долго она не задержится!Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Не упустите момент, доставайте из шкафов шорты и майки, расставляйте шезлонги - в субботу принимаем солнечные ванны!

Незваный гость, атлантический циклон, покидает Тверскую область, уводя с собой и верную спутницу — непогоду.

- В пятницу мы ещё будем находиться в тылу уходящего циклона, но температура днём уже прекрасная: 25 градусов с плюсом. Атмосферное давление к выходным подрастёт до 752 мм рт. ст. Суббота будет замечательной, жаркой: днём +27, ночью +18. В воскресенье станет прохладнее, но температура всё ещё будет держаться выше 20 градусов, - порадовала прогнозом на выходные доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Но в начале следующей недели затейница-погода приготовит нам сюрприз. На Тверской регион начнётся ультраполярное вторжение: ветер пригонит воздух с Карского моря, а ведь это окраина Северного Ледовитого океана! Поэтому в первой половине недели днём будет не теплее +15, ночью стоит ожидать +8, а где-то и +5. Атмосферное давление понизится до 740 мм рт. ст.

Самыми холодными днями станут вторник и среда, но и к выходным жары ожидать не стоит. А значит, неделя пройдёт в домашнем уюте, с любимыми сериалами или интересными книгами, что, в общем, тоже неплохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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