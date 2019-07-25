Несколько маршруток перестали ездить в микрорайон "Южный" в Твери

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-25T09:18:26+03:00

Без маршруток остался не только микрорайон им. Крупской, но и "Южный" Фото: пресс-служба администрации Твери

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Временная схема движения общественного транспорта, которая была разработана в связи с закрытием Бурашевского путепровода, продолжает корректироваться. Очередные "доработки" на этот раз касаются общественного транспорта, а именно маршрутов №208 и 55.

- По техническим причинам автобусы маршрута №55 в настоящее время не производят заезд в микрорайон "Южный" – с перевозчиком ведутся переговоры, но пока он будет ездить до остановки "бульвар Цанова». Также до этой конечной курсируют автобусы 208-го маршрута, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

В настоящее время данные автобусы следуют по следующим схемам:

№ 55: бульвар Цанова – улица Орджоникидзе – улица Вагжанова – улица Советская – Комсомольский проспект – улица Горького – улица Скворцова-Степанова – улица Кольцевая – улица 2-я Грибоедова – улица Эрнста Тельмана – улица 26 Июня – улица 1-я Вагонников – улица Хромова – площадь Конституции;

№ 208: улица Хрустальная – улица Кольцевая – улица Тельмана – улица 26 июня – 1-й переулок Вагонников – улица Хромова – Петербургское шоссе – улица Горького – Комсомольский проспект – Тверской проспект – проспект Победы – улица Орджоникидзе – бульвар Цанова.

ИСТОЧНИК KP.RU