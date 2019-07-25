Несколько маршруток перестали ездить в микрорайон "Южный" в Твери
Временная схема движения общественного транспорта, которая была разработана в связи с закрытием Бурашевского путепровода, продолжает корректироваться. Очередные "доработки" на этот раз касаются общественного транспорта, а именно маршрутов №208 и 55.
- По техническим причинам автобусы маршрута №55 в настоящее время не производят заезд в микрорайон "Южный" – с перевозчиком ведутся переговоры, но пока он будет ездить до остановки "бульвар Цанова». Также до этой конечной курсируют автобусы 208-го маршрута, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.
В настоящее время данные автобусы следуют по следующим схемам:
№ 55: бульвар Цанова – улица Орджоникидзе – улица Вагжанова – улица Советская – Комсомольский проспект – улица Горького – улица Скворцова-Степанова – улица Кольцевая – улица 2-я Грибоедова – улица Эрнста Тельмана – улица 26 Июня – улица 1-я Вагонников – улица Хромова – площадь Конституции;
№ 208: улица Хрустальная – улица Кольцевая – улица Тельмана – улица 26 июня – 1-й переулок Вагонников – улица Хромова – Петербургское шоссе – улица Горького – Комсомольский проспект – Тверской проспект – проспект Победы – улица Орджоникидзе – бульвар Цанова.
ИСТОЧНИК KP.RU