Администрация Твери представила ещё одну схему объезда общественным транспортом Крупского путепровода

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-19T13:10:11+03:00

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С 22 июля в Твери закрывается движение по Бурашевскому путепроводу в связи с ремонтом объекта. Ранее администрация города представила схему движения автобусов, которые будут ездить по измененной схеме. А 19 июля горожанам представили уже доработанный вариант.

- В ходе обсуждения вопроса совместно с отделом ГИБДД УМВД по городу Твери и перевозчиками временная схема движения транспорта была доработана – несмотря на перекрытие путепровода большинство автобусов по-прежнему будут ходить в посёлок имени Крупской, - заверили в администрации Твери.

В общей сложности временная схема должна коснуться восьми автобусных маршрутов: №12, 27, 33, 33к, 35, 52, 55 и 208.

Изменения начнутся уже при следовании автобусов от закрытого Бурашевского к Волоколамскому путепроводу. В сторону улицы Орджоникидзе все автобусы, движущиеся по временной схеме, поедут по бульвару Цанова. В обратную сторону автобусы №33, 33к, 208 поедут по улице Фадеева, №12, 35, 52, 55 – по улице Коминтерна, Завидова, Университетскому переулку и далее на Волоколамский путепровод.

Автобус №27 в обоих направлениях будет ездить по схеме "улица Оржоникидзе – площадь Терешковой – проспект Победы – Волоколамский проспект".

После путепровода схемы маршрутов будут проложены следующим образом.

№12: Октябрьский проспект – улица Можайского – Бурашевское шоссе – улица Южная – улица Луговая – улица Линейная – улица Королёва – бульвар Гусева – улица Можайского – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

№27: Октябрьский проспект – улица Можайского – улица Левитана – улица Тургенева – Бурашевское шоссе – улица Линейная – улица Королёва – бульвар Гусева – улица Можайского – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

№33: по маршруту по Октябрьскому проспекту.

№33к: Октябрьский проспект – улица Можайского – Бурашевское шоссе – улица Южная – улица Луговая – улица Линейная – Бурашевское шоссе – улица Можайского – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

№52: Октябрьский проспект – улица Можайского – улица Левитана – улица Тургенева – улица Конечная (конечный пункт) – улица Линейная – улица Левитана – улица Можайского – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

№35 и №55: Октябрьский проспект – улица Можайского – бульвар Гусева – улица Королёва – улица Левитана – улица Можайского – Бурашевское шоссе – улица Южная – улица Луговая – улица Линейная – Бурашевское шоссе – улица Можайского – улица Левитана – улица Королёва – бульвар Гусева – улица Можайского – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

№208: Октябрьский проспект – улица Можайского – улица Левитана – улица Тургенева – Бурашевское шоссе – улица Можайского – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

Также в соответствии со своими обычными схемами движения транспортное обслуживание посёлка имени Крупской будут осуществлять автобусы маршрутов №2, 205, 207 и 223. По маршруту №208 решение будет принято в ближайшее время.

Как отмечают в администрации, описанная схема является предварительной. Она будет корректироваться в зависимости от транспортной обстановки на улицах города.

Новая схема движения транспорта Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU