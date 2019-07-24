Четырехлетняя девочка выпала из окна общежития в Тверской области
ЧП произошло 24 июля в Торжке. Четырехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку окна и упала с пятого этажа общежития.
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.
- По факту случившегося следователями Торжокского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
Следователи проведут обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, осмотрят изломы крепежей для москитной стеки, проведут опрос родственников и очевидцев произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU