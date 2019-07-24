2019-07-24T21:41:15+03:00
Происшествия

Четырехлетняя девочка выпала из окна общежития в Тверской области

Пострадавшая в реанимации
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту падения из окна четырехлетнего ребенкаСледователи проводят проверку по факту падения из окна четырехлетнего ребенкаФото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло 24 июля в Торжке. Четырехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку окна и упала с пятого этажа общежития.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

- По факту случившегося следователями Торжокского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи проведут обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, осмотрят изломы крепежей для москитной стеки, проведут опрос родственников и очевидцев произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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