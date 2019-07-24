Традиционный Гумилёвский фестиваль состоится в Тверской области
Для гостей подготовлена праздничная программа и бесплатный транспорт
Памятник Гумилёвым-Ахматовой в Бежецке. Фото: welcometver.ru
Изменить размер текста:
Фестиваль торжественно откроется 27 июля, в субботу, в 11:00 в центре Бежецка у памятника семье Гумилёвых-Ахматовой.
На фестивале будет организован бесплатный проезд к площадкам праздника. Основные запланированные мероприятия: обзорная экскурсия по Бежецку, посещение Спасского кафедрального собора, отъезд в село Градницы от памятника семьи Гумилевых-Ахматовой (в 12:40), участие в панихиде и, собственно, открытие фестивальной программы в селе Градницы. Гостей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии и праздничная торговля.
Обратные рейсы из села Градницы запланированы на 15:00 и 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU