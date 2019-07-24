2019-07-24T18:54:33+03:00
Звезды

Традиционный Гумилёвский фестиваль состоится в Тверской области

Для гостей подготовлена праздничная программа и бесплатный транспорт
Виктория ТУШКОВА
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Памятник Гумилёвым-Ахматовой в Бежецке. Фото: welcometver.ruПамятник Гумилёвым-Ахматовой в Бежецке. Фото: welcometver.ru
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Фестиваль торжественно откроется 27 июля, в субботу, в 11:00 в центре Бежецка у памятника семье Гумилёвых-Ахматовой.

На фестивале будет организован бесплатный проезд к площадкам праздника. Основные запланированные мероприятия: обзорная экскурсия по Бежецку, посещение Спасского кафедрального собора, отъезд в село Градницы от памятника семьи Гумилевых-Ахматовой (в 12:40), участие в панихиде и, собственно, открытие фестивальной программы в селе Градницы. Гостей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии и праздничная торговля.

Обратные рейсы из села Градницы запланированы на 15:00 и 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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