2019-07-23T20:03:19+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Тверью

Еще один пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Два человека погибли в ДТП под ТверьюДва человека погибли в ДТП под ТверьюФото: Иван ВИСЛОВ
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Авария произошла вечером, 23 июля, на 20-м км автодороги М-10 - Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Тойота Лендкрузер" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Мерседесом".

В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Мерседеса". Водитель "Тойоты" госпитализирован с переломом шейки бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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