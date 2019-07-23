Два человека погибли в ДТП под Тверью
Еще один пострадал
Два человека погибли в ДТП под ТверьюФото: Иван ВИСЛОВ
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Авария произошла вечером, 23 июля, на 20-м км автодороги М-10 - Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Тойота Лендкрузер" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Мерседесом".
В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Мерседеса". Водитель "Тойоты" госпитализирован с переломом шейки бедра.
ИСТОЧНИК KP.RU