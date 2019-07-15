Вода в местах массового отдыха жителей Твери снова стала грязной
В июле специалисты Роспотребнадзора по Тверской области вновь проверили качество воды в тверских водоемах. Заборы проводились в местах массового отдыха населения Твери, а именно: в р. Волге (набережная А. Никитина), р. Тьмаке (п. Первомайский), в карьере (возле д. Константиновка), р. Тверце (зона отдыха у Тверецкого моста).
Напомним, ранее Роспотребнадзор разрешил тверичанам купаться на карьерах в Константиновке и в Тверце. В июне вода там была чистой.
Теперь, согласно данным лабораторных исследований, качество воды во всех указанных водоемах не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
- Энтеровирусов и иных патогенных микроорганизмов в воде исследуемых водоёмов не обнаружено. Все пробы также удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям, - сообщили в ведомстве.
Однако, купаться в местах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендовали.
ИСТОЧНИК KP.RU