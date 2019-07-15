Вода в местах массового отдыха жителей Твери снова стала грязной

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-15T19:40:52+03:00

В Твери не нашли мест пригодных для купания Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

В июле специалисты Роспотребнадзора по Тверской области вновь проверили качество воды в тверских водоемах. Заборы проводились в местах массового отдыха населения Твери, а именно: в р. Волге (набережная А. Никитина), р. Тьмаке (п. Первомайский), в карьере (возле д. Константиновка), р. Тверце (зона отдыха у Тверецкого моста).

Напомним, ранее Роспотребнадзор разрешил тверичанам купаться на карьерах в Константиновке и в Тверце. В июне вода там была чистой.

Теперь, согласно данным лабораторных исследований, качество воды во всех указанных водоемах не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

- Энтеровирусов и иных патогенных микроорганизмов в воде исследуемых водоёмов не обнаружено. Все пробы также удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям, - сообщили в ведомстве.

Однако, купаться в местах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендовали.

ИСТОЧНИК KP.RU