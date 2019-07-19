В Твери обладательница Ford пострадала по своей вине

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-19T11:11:37+03:00

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В четверг, 18 июля, Тверском проспекте в районе дома №2, произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Авария случилась, когда на часах было около 13.50.

Полицейские выяснили, что 26-летняя обладательница Ford Focus при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество обладателю Ford Mondeo, который двигался по главной дороге.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия женщина попала в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU