В Твери обладательница Ford пострадала по своей вине
Женщина нарушила ПДД
Врачи оказали мужчине помощь и отпустили домойФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 18 июля, Тверском проспекте в районе дома №2, произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Авария случилась, когда на часах было около 13.50.
Полицейские выяснили, что 26-летняя обладательница Ford Focus при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество обладателю Ford Mondeo, который двигался по главной дороге.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия женщина попала в больницу, где ей оказали помощь и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU