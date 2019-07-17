В Тверской области молодой человек задохнулся в машине во время вахты

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-17T20:36:34+03:00

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Тело 23-летнего мужчины было обнаружено во Ржеве Тверской области 9 июля.

В ходе проверки установлено, что молодой человек работал обходчиком линейно-эксплуатационной службы ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", заступил на работу 8 июля текущего года. Во время смены он проводил работы на территории рядом с деревней Знаменское Ржевского района Тверской области, а на следующий день не вышел на связь. Позднее его тело обнаружили в служебной автомашине с работающим генератором, который стоял на заднем сиденье машины.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Согласно результатам судебно-медицинского исследования причиной смерти мужчины явилось отравление угарным газом, телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекших по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники лица, истребованы необходимые документы Общества.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU