2019-07-16T13:25:25+03:00
Общество

Источник неприятного запаха в Твери установят следователи:

Не исключено, что источником стал местный "Мелькомбинат"
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту неприятного запаха организована доследственная проверкаПо факту неприятного запаха организована доследственная проверкаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Утром, 16 июля, жители Твери уловили на улицах города неприятный запах гари и сухого корма для животных.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, предположительно, подобные запаховые выбросы связаны с деятельностью ОАО "Мелькомбинат".

- В связи с этим Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях руководителей предприятия признаков преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщили в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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