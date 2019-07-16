Туман в Твери ограничил видимость водителям и пешеходам
В центре также наблюдается неприятный запах
Туман окутал ТверьФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Утро 16 июля в Твери выдалось туманным. Как и предупреждали накануне в МЧС, туман ограничил видимость на 300-500 метров.
Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.
Помимо густой пелены, жители обратили внимание на неприятный запах гари и сухого корма для животных, который распространился по всему Центральному и частично Московскому районам Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU