Туман в Твери ограничил видимость водителям и пешеходам

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-16T08:46:55+03:00

В центре также наблюдается неприятный запах

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Утро 16 июля в Твери выдалось туманным. Как и предупреждали накануне в МЧС, туман ограничил видимость на 300-500 метров.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Помимо густой пелены, жители обратили внимание на неприятный запах гари и сухого корма для животных, который распространился по всему Центральному и частично Московскому районам Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU